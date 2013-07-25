В Севастополе корабли готовы к параду

«В Севастопольской бухте сформирован совместный парадный строй боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) России и Военно-морских сил (ВМС) к предстоящему 28 июля параду и военно-спортивному празднику в честь Дня ВМФ России и Дня флота Украины», - говорится в сообщении.

В первой линии кораблей размещены большой противолодочный корабль «Керчь» и сторожевой корабль «Сметливый» ЧФ, а также фрегат «Гетман Сагайдачный» и корабль управления «Славутич» ВМС Украины.

Всего в параде и военно-спортивном празднике будет задействовано до 20 боевых кораблей, порядка 10 судов обеспечения и столько же катеров, до 30 единиц боевой техники и более 3 тыс. военнослужащих и служащих двух флотов.

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В праздничных мероприятиях в Севастополе примут участие также корабли Государственной пограничной службы Украины и судно Севастопольского морского торгового порта.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Президент России и Президент Украины прибудут в Севастополь для участия в торжествах, посвящённых Дню Военно-морского флота.