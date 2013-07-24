Прокуратура обвинила ФГИУ в разрушении большинства объектов отдыха Донетчины

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратурой были проведены проверки в региональном отделении ФГИУ в части организации и осуществления контроля за содержанием, сохранением и использованием государственного имущества. В ходе проверки было установлено, что в результате невыполнения должностными лицами фонда своих служебных обязанностей фактически сейчас разрушено 23 из 39 объекта отдыха на территории области.

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В частности, 5 лагерей труда и отдыха в Краматорске, в Старобешевском районе, клуб-лагерь труда и отдыха в Краматорске, 2 дома отдыха в Урзуфе и Ялте, а также детский оздоровительный лагерь в Новоазовском районе.

По словам начальника отдела защиты конституционных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Донецкой области Виталия Трофимчука, общая сумма ущерба, причиненного государству, составила свыше 440 тыс. грн.

По результатам проверки прокуратурой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения должностными лицами фонда госимущества с предварительной квалификацией по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.