В Мариуполе арендатор разрушил восемь зданий оздоровительного центра

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Мариуполя, по поручению прокуратуры города, прокуратурой Ильичевского района города Мариуполя была проведена проверка по вопросам соблюдения требований Закона Украины «Об аренде коммунального и государственного имущества».

Проверкой было установлено, что в 2008 году территорию оздоровительного центра в Приморском районе города Мариуполя, которая находится в коммунальной собственности, предоставили в аренду сроком на 10 лет одному из предприятий города. Данный центр состоит из 34 основных зданий, стоимость которых в 2008 году составляла 3,5 миллиона гривен. Согласно договору, арендатор был обязан обеспечивать хранение, предотвращать уничтожение имущества, а также выполнять соответствующий ремонт помещений.

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Но, по словам прокурора прокуратуры Ильичевского района города Мариуполя Сергея Лебедя, в ходе проверки стало известно, что в настоящее время на территории оздоровительного центра полностью разрушены 4 здания, еще 4 разрушены частично, другие находятся в неудовлетворительном состоянии – в некоторых зданиях отсутствуют полы, окна, крыши.

«Согласно документам, стоимость разрушенных зданий составляет почти 300 тыс грн, но эти данные устаревшие, поэтому нами инициировано провести новую независимую экспертную оценку, которая и установит сумму реальных убытков», - сообщил Лебедь.

Данные об этом факте внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.367 (служебная халатность)УК Украины. Кроме этого готовится иск в суд о возмещении убытков.

Досудебное расследование проводят органы милиции. Процессуальное руководство ходом досудебного расследования осуществляется прокуратурой Мариуполя.