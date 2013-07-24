Сотрудникам пенитенциарной службы стали чаще давать взятки

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, в сообщении приводится статистика, озвученная во время межведомственного совещания в Генеральной прокуратуре, в котором принимало участие руководство ГПтС.

Так, по данным пенитенциарной службы, на данное время среди приговоренных к лишению свободы более 13 тысяч человек отбывают наказание за убийства, более 28 тысяч - за разбой, грабеж и вымогательство, почти 22 тысячи – за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

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“Концентрация указанной категории осужденных значительно обостряет оперативную обстановку в учреждениях исполнения наказаний, а со стороны самих осужденных наблюдается активизация попыток противодействовать администрации учреждений, склонить отдельных ее представителей к внеслужебным отношениям (путем подкупа, шантажа, угроз) с целью налаживания каналов поступления наркотических веществ и других запрещенных предметов”, - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что поскольку в местах лишения свободы находится большое количество лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, всеми подразделениями ГПтС была значительно усилена работа, направленная на профилактику, выявление и предупреждение противоправных действий, связанных с попытками осуществить доставку наркотических средств в учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы.

Благодаря этому, говорится в сообщении, в течение первого полугодия 2013 года предупреждена, в частности, 581 попытка доставки наркотических средств в охраняемые зоны, изъято у граждан и осужденных, и лиц, взятых под стражу, 6,7 кг наркотических средств, в частности, при попытке доставки - 5,6 кг, в зонах - 1,1 кг наркотических средств.

В сообщении сказано, что удалось предотвратить совершение осужденными и лицами, взятыми под стражу, более 2,9 тыс. преступлений, не допустить массовых беспорядков и других резонансных преступлений; сократить общее количество чрезвычайных событий и правонарушений среди персонала с 127 случаев до 81 (или на 31,6%).

“В результате улучшения взаимодействия с МВД Украины в направлении активизации розыска осужденных в течение первого полугодия 2013 года удалось задержать 50 лиц, которые уклонились от отбывания наказания в виде ограничения свободы и совершили побег из мест лишения свободы (4 из них находились в розыске с прошлых лет)”, - сообщают в ГПтС Украины.

Кроме того, отмечается, что по материалам ведомственной службы внутренней безопасности и оперативных подразделений в первом полугодии открыто 32 уголовных производства против персонала и 16 работников службы привлечены судами к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.