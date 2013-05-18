В Донецке на взятке в 100 тыс. грн попался начальник колонии

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецка, руководитель одной из исправительных колоний области требовал от представителя частного предприятия 103 тыс. грн за содействие в заключении договора купли-продажи услуг по изготовлению арматурной сетки.

Передача денег происходила на автозаправочной станции в Кировском районе города, где работник пенитенциарной службы был задержан на месте преступления.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки в крупном размере или служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.