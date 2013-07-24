Минюст зарегистрировал постановление НБУ об ограничении наличных расчетов

Министерство юстиции зарегистрировало постановление Национального банка Украины об ограничении наличных расчетов. Об это регулятор сообщил банкам в письме №11-113/2541 от 22 июля, текстом которого располагает УНИАН.

В письме Нацбанк сообщает о регистрации в Минюсте постановления от 6 июня 2013 года №210 “Об установлении предельной суммы расчетов наличными”, прилагает текст данного постановления и напоминает, что оно вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Данным постановлением Нацбанк, в частности, ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн. Для проведения расчетов физическими лицами свыше установленного ограничения постановление предусматривает использование таких инструментов, как перечисление средств между текущими счетами, внесение и перечисление средств на текущие счета, использование депозита нотариуса.

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Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 года. Национальный банк Украины обнародовал проект постановления для общественного обсуждения 4 марта. Верховная Рада приняла закон, которым предоставила право НБУ вводить ограничения на расчеты наличными, осенью 2012 года.