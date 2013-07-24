Арбузов уверен, что дела пойдут лучше, и объяснил почему

Улучшение ситуации на внешних рынках, а также хороший урожай дают основания надеяться на возобновление экономического роста в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил на заседании Кабинета министров.

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«Правительство ожидает возобновления экономического роста. Бюджет получит адекватные дополнительные поступления. Наша уверенность обоснована такими факторами: во-первых, мы ожидаем определенного улучшения ситуации на внешних рынках и это будет содействовать расширению экспорта, и даст позитивную динамику для развития большинства видов экономической деятельности — промышленности, транспорта и торговли. Во-вторых, ожидается, что Украина соберет рекордный урожай», - сказал Арбузов.

При этом он отметил, что погодные условия текущего года способствовали увеличению урожая почти на треть. А в перспективе Украина планирует повысить урожай до 60 млн тонн зерновых, половина из которых будет идти на экспорт.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в июне 2013 года, по сравнению с июнем 2012 года, сократилось на 5,7%, по отношению к маю 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 1,6%, в первом полугодии 2013 года, по сравнению с первым полугодием прошлого года, падение промпроизводства составило 5,3%.

в начале мая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обзоре региональных экономических перспектив спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

При этом, согласно прогнозу Всемирного банка, в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%. На 2015 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП страны на уровне 4%.