Арестованного в Нидерландах украинского журналиста освободили после суда

Украинского журналиста Анатолия Шария, арестованного 16 июля в Амстердаме, отпустили сегодня после суда.

Об этом УНИАН сообщила подруга журналиста Ольга Бондаренко.

По ее словам, Анатолий сейчас с адвокатом и уже на свободе.

Как сообщал УНИАН, Анатолий Шарий, который год назад получил статус беженца в Литве, был арестован 16 июля в Амстердаме. Об этом сообщила его подруга, которая сейчас находится в Нидерландах, отметив, что Шарию грозит высылка в Украину, где он объявлен в розыск.

Напомним, 8 июня 2012 года Шарий получил пятилетний статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. Украину журналист покинул в 2010 году якобы из-за преследования со стороны милиции. В настоящее время в Украине в отношении Шария возбуждены два уголовных дела – за хулиганство и заведомо ложное сообщение о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения. Журналист назвал это попыткой давления в связи с его профессиональной деятельностью.