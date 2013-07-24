Пациент с тяжелыми травмами заявил, что его избили в милиции

Как сообщает пресс-служба крымской прокуратуры, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 365 УК (превышение полномочий, которое сопровождалось насилием).

"Пациента с тяжелыми травмами доставили в Джанкойскую центральную райбольницу в воскресенье. Мужчине понадобилась срочная операция. Состояние его оценивалось как тяжелое. По словам пострадавшего, травмы ему нанесли работники милиции, чтобы получить необходимые показания", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, пресс-служба главного управления МВД в Крыму сообщила, что в понедельник утром в горотдел милиции поступило сообщение от врачей "скорой".

Те рассказали о госпитализации 47-летнего местного жителя, по его словам, это произошло после "общения" с милиционером.

"В Джанкой немедленно выехало руководство Главного управления, сотрудники инспекции по личному составу Управления кадрового обеспечения ГУ МВД в Крыму. По данному факту начато расследование", - говорится в сообщении прокуратуры.