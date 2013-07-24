Депутат требует от МИД осудить реконструкцию Волынских событий в Польше

Об этом говорится в депутатском обращении Олега Панькевича к министру иностранных дел Украины Леониде Кожаре, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Как отмечает народный депутат, 20 июля 2013 года в г. Радимно Подкарпатского воеводства Республики Польша состоялась так называемая «историческая реконструкция» уничтожения подразделениями УПА и украинскими крестьянами польского села под лозунгом «Волынь 1943. Не о мести, а о памяти призывают жертвы».

«По сообщениям СМИ, в реконструкции приняли участие около 300 участников, а за «сжиганием села» наблюдали несколько тысяч человек, – отмечает Панькевич. – Мероприятие прошло в рамках мероприятий, посвященных 70-й годовщине событий на Волыни, и стало, по существу, очередной антиукраинской провокацией. Считаю, что проведение такого рода акций и «исторических реконструкций», которые в действительности являются провокациями, не способствуют процессу примирения между двумя народами и нуждаются в надлежащем реагировании от общественности, органов государственной власти Украины, Польши и других европейских государств».

По словам депутата, особое возмущение вызывает факт, что реконструкцию проводили на территории, где на протяжении 1944-1947 годов происходили массовые убийства украинцев. «Удивляет, что официальной реакции или комментариев от Министерства иностранных дел Украины относительно осуществления в последнее время антиукраинских провокаций польской стороной, в частности, проведения исторической реконструкции в г. Радимно, так и не появилось», - отмечает свободовец.

Панькевич считает необходимым, чтобы МИД Украины подготовило и обнародовало свое официальное заявление с осуждением антиукраинских провокаций, совершенных польской стороной во время проведения исторической реконструкции в г. Радимно в рамках мероприятий, посвященных 70-й годовщины событий на Волыни.

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Как сообщал УНИАН, Объединение украинцев в Польше призвало польскую власть отменить запланированную на 20 июля историческую реконструкцию Волынской трагедии, которую организовало Перемышлянское объединение исторической реконструкции "X D.O.K." при поддержке городов Радимно и Сталева Воля.

Председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тима заявил, что видит угрозу роста антиукраинских настроений среди поляков в связи с деятельностью "кресовых" организаций, которые "играют на эмоциях" вокруг Волынской трагедии, не осознавая последствий таких действий.

По словам Тимы, недавно на этнических землях лемков на юге Польши появились надписи "Украинцы - вон отсюда!", что сигнализирует о возможной большой проблеме в будущем.

Тима сказал, что в 1995-1996 годах в пограничном с Украиной Перемышле и его окрестностях острой была проблема не только антиукраинских лозунгов, но были случаи нападений на украинскую школу, здание ОУП и участников украинского фестиваля.

Он напомнил, что недавно в польском Белостоке дошло до инцидентов на этнической почве с чеченцами и литовцами. Тима не исключил, что следующими могут стать украинцы.

Тима отметил, что один из авторов так называемой «реконструкции» публично заявлял о необходимости максимально "зацепить эмоции" людей, чтобы больше среди них начали интересоваться Волынской трагедию, отметив, что эту цель можно достичь за счет демонстрации "каких-нибудь ужасов".

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Собеседник агентства также отметил, что советник Президента Польши Томаш Наленч, ряд польских историков и других лиц, которые понимают более "широкий аспект" этой проблемы, были против организации этого мероприятия, но организаторы проигнорировали их мнение.

По данным официальной переписи населения 2011 года, в 38-миллионной Польше проживало почти 50 тысяч этнических украинцев, которые по количеству заняли четвертое место среди всех национальных меньшинств в этой стране.

В то же время эксперты отмечают, что в действительности в Польше может быть значительно больше этнических украинцев (в настоящее время польских граждан), чем показывает официальная статистика, напоминая, что в начале 1990-х годов их было здесь 250 тысяч.