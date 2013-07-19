Большинство поляков верят в польско-украинское примирение (опрос)

22:58, 19 июля 2013
Общество
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Большинство поляков верят в возможность польско-украинского примирения и считают возможным при условии распространения всей правды о кровавейшем конфликте между народами, коим является Волынская трагедия.

украина польша / Фото : ogo.ua

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом свидетельствуют результаты проведенного 4-11 июля опроса CBOS.

"64% поляков верят в возможность примирения между поляками и украинцами.

19% считают это недостижимой целью (в том числе, 2% абсолютно невозможным) ", - отмечает Gazeta Wyborcza, которая опубликовала эти данные.

Газета отмечает, что наиболее пессимистично оценивают перспективы польско-украинских отношений поляки в возрасте 55 и более лет, а оптимистов больше среди хорошо образованных граждан Польши.

Более трети из 1005 опрошенных готовы забыть о сложных страницах истории для добрососедских отношений в то время, как почти вдвое больше поляков считают необходимым выяснить всю правду о Волынской трагедии.

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что больше всего поляков (39% опрошенных) считают польско-украинские отношения "ни хорошими, ни плохими", а 24% отказались озвучить свою оценку.

"Как показывает последний опрос, ни информация в средствах массовой информации, ни мероприятия (по случаю 70-й годовщины Волынской трагедии) не имели сильного влияния на мнение о нынешних польско-украинских отношениях. Похоже, как и в июне положительно их оценивает каждый пятый поляк (21%), а каждый шестой имеет противоположное мнение (16%) ", - отмечает Gazeta Wyborcza.

Как сообщал УНИАН, по данным обнародованного в начале июля опроса CBOS, почти половина жителей 38 миллионной Польши ничего не знает о Волынской трагедии.

В этом году отмечается 70 годовщина тех трагических событий, которые часть польских историков считает "геноцидом" польского населения членами украинских организаций ОУН и УПА и заявляет о 100 тысячах невинных жертв их рук в 1943-1947 годах.

Украинские историки считают сильно преувеличенными данные польских коллег, и обращают внимание на десятки тысяч погибших украинцев от рук поляков в те времена и доказанные факты жестких убийств поляков работниками советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В Польше считают началом массового уничтожения поляков украинскими националистами 11 июля, но Сейм страны 12 июля с.г. отказался сделать этот день Днем мученичества кресовян, жертв Волынской трагедии.

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