В Юрмале открылся конкурс Новая волна-2013

Из-за плохой погоды организаторы конкурса отменили традиционное шествие звезд по красной ковровой дорожке, сообщает РИА Новости.

Региональные и отборочные туры конкурса прошли в крупнейших городах России, странах СНГ и Балтии. В нынешнем музыкальном состязании примут участие 16 молодых исполнителей из 12 стран мира. Конкурс продлится до 28 июля.

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В этом году в жюри конкурса не будет участвовать композитор Раймонд Паулс. Ранее он заявил, что "Новая волна" не отвечает его музыкальным вкусам, и он больше не хочет участвовать в ее организации. Паулс был сопредседателем жюри "Новой волны" на протяжении 11 лет. Этот конкурс они придумали вместе с композитором Игорем Крутым.

Главной целью музыкального состязания является открытие новых звезд. Ежегодно на фестиваль в Юрмале приезжают мировые и российские известные артисты, чтобы поддержать молодых исполнителей.