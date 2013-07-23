Прокуратура: Отец и сын Павличенко травмировались во время убийства судьи

Апелляционный суд г. Киева в ходе апелляционного рассмотрения уголовного дела об убийстве судьи Шевченковского райсуда Сергея Зубкова объявил результаты дополнительных судебно-медицинских экспертиз телесных повреждений, имеющихся у Дмитрия и Сергея Павличенко на момент их задержания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в частности, дополнительная СМЭ подтвердила выводы экспертизы, проведенной в ходе досудебного расследования, согласно которым телесные повреждения Дмитрия и Сергея Павличенко получены ими именно при совершении убийства судьи Зубкова 21 марта 2011 года. При этом эксперт категорически заявил, что травмы осужденных не могли появиться в другое время и при обстоятельствах, на которые указывали Павличенко.

Такие выводы специалист СМЭ предоставил, основываясь на материалах, полученных в ходе досудебного следствия, отмечается в сообщении прокуратуры.

Также прокуратура подчеркивает, что отец и сын Павличенко, которые сами и вносили ходатайство о дополнительной СМЭ, затем отказались ее проходить.

Напомним, 3 июля Апелляционный суд Киева перенес на 23 июля судебное заседание по делу о рассмотрении жалобы на приговор Павличенко.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

14 января 2013 года Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем 31 января в Апелляционном суде С.Павличенко заявил, что сознался в убийстве судьи Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.