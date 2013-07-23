Котировки гривни к доллару на межбанке повысились

Во вторник, 23 июля, к 12:00 на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару повысились до 8,1345/8,1385 грн/долл. с 8,1350/8,1450 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 10,7280/10,73775 грн/евро с 10,7365/10,7515 грн/евро в начале рабочей сессии.

По отношению к российскому рублю к 12:00 котировки гривни понизились до 0,2522/0,2526 грн/рубль с 0,2517/0,2521 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3197/1,3199, изменяясь в достаточном узком коридоре.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1350/8,1400 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7190/10,7365 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2524/0,2528 грн/рубль.