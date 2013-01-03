Садовый обзавелся партией

Об этом сообщил УНИАН председатель этой политсилы городской председатель Львова Андрей Садовый.

В то же время на своей странице в Facebook А.Садовый написал: «В Министерстве юстиции зарегистрирована партия ”Самопоміч”. Отныне официально работаем и внедряем в украинскую политику идеологию христианской морали и здравого смысла. Нашим друзьям, которые так прониклись идеями ”Самопомочі”, что решили и сами создать партию с таким же названием, передаю приветствия и пожелания плодотворного труда».

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года городской голова Львова А.Садовый объявил об инициативе создания политической партии на базе общественной организации ”Самопоміч” и заявил о начале сбора подписей. Он также отметил, что партия “Самопоміч” будет базировать свою деятельность на принципах христианской морали, а ее идеологическим центром будет город Львов.

В то же время, Министерство юстиции 21 декабря 2012 года зарегистрировало партию «Самопоміч», где председателем указан Степан Кударенко.

Однако такое действие не навредило регистрации в Минюсте партии «Самопоміч» во главе с А.Садовым, поскольку названия партий отличаются, а именно: Политическая партия «Партия «Самопоміч» (председатель – А.Садовый, зарегистрирована 29 декабря 2012 года) и Политическая партия «Самопоміч» (председатель – С.Кударенко).

Справка УНИАН. “Самопоміч” - это общественная организация, основанная в 2004 году, которая взяла в качестве идеологического образца движение политической, экономической и образовательной самоорганизации украинцев Галиции начала ХХ века. С 2004 года более 100 тысяч львовян стали активными участниками проектов, реализованных “Самопоміччю”.