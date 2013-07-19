150 дворников скандировали "Ганьба" во Львовском горсовете

03:42, 19 июля 2013
Общество
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Около полуторасот дворников Львова пикетировали городской совет, требуя “адекватно оплачивать их работу”.

Как передает корреспондент УНИАН, в дальнейшем работники коммунальных предприятий вошли в сессионный зал горсовета и начали скандировать "Ганьба!".

Они жаловались депутатам, что им до сих пор начисляют зарплату по минимальной ставке, хотя с начала года она выросла.

Из-за такой ситуацией с зарплатой увольняются люди, - убеждают депутатов работники львовских коммунальных предприятий, - ведь ни одного требования по упорядочению зарплаты с прошлого заседания Львовского горсовета депутаты не выполнили.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, городской голова Львова Андрей Садовый стоит на стороне работников ЛКП.

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«Я полностью солидарен с нашими дворниками, которые сегодня пришли выразить свою позицию. Они не виноваты в том, что депутатский корпус не до конца понимает специфику бюджетного процесса. В чем его суть? - Мы при формировании бюджета не прибавили 15 миллионов на саночистку, потому что эти средства были в нераспределенной прибыли, и была договоренность, что эти средства будут дополнительно выделены для того, чтобы мы могли нормально город убирать. Сегодня бюджетные назначения фактически исчерпались и мы стоим на пороге того, что не будет за что убирать город. Такие же процессы мы имели в прошлом году, люди протестовали, с метлами ходили. Зачем сейчас доводить до коллапса?» - цитирует городского голову Львова пресс-служба.

Сегодня на сессии городского совета предлагают проголосовать постановление «О внесении изменений в городской бюджет г. Львова на 2013 год». Этим постановлением предлагается выделить 15 млн. грн за счет свободного остатка средств общего фонда городского бюджета для обеспечения надлежащего содержания объектов благоустройства города.

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