УДАР: КС окончательно стал декоративным органом

Такой конституционный орган не нужен Украине, поскольку главной его задачей, кроме сугубо декоративных, является утверждение документов, разработанных в Администрации Президента».

Об этом говорится в заявлении в партии «УДАР», переданной УНИАН.

В «УДАРе» отмечают, что после назначения председателем КСУ Вячеслава Овчаренко, «который является земляком и товарищем» Президента Виктора Януковича, развеялись последние сомнения по поводу места и роли Конституционного суда в системе государственной власти. «Из единого органа конституционной юрисдикции КСУ превратился в обычную синекуру, место трудоустройства родственников и друзей», - сказано в заявлении.

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В партии убеждены, что Овчаренко на должности председателя Конституционного суда является «символом безнаказанности, наглости и вседозволенности действующей власти». В «УДАРе» считают, что даже сегодня в КСУ еще остались достойные авторитетные и профессиональные судьи. В то же время, несмотря на это, в орган, который уже давно ничего не решает самостоятельно, назначили экс-председателя Енакиевского городского суда, и таким образом «власть в который раз продемонстрировала свой цинизм и проигнорировала общественное мнение».

«Партия «УДАР» выступает за полную «перезагрузку» Конституционного суда Украины. Ведь без восстановления доверия общественности к этому органу его деятельность не имеет никакого смысла», - заявляют в «УДАРе».

Как сообщал УНИАН, 18 июля председателем Конституционного суда Украины избран судья Вячеслав Овчаренко.

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Избрание нового председателя Суда состоялось в связи с завершением трехлетнего срока полномочий Анатолия Головина, избранного председателем Конституционного суда Украины в июле 2010 года.

*** Вячеслав Овчаренко родился 16 июля 1957 года в г. Енакиево Донецкой области.

Работал судьей Енакиевского городского суда, заместителем Кировского межрайонного прокурора г. Енакиево. Был председателем Енакиевского городского суда.

В августе 2006 года Овчаренко был назначен Верховной Радой Украины судьей Конституционного суда Украины.