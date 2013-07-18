Оппозиция: КС утратил независимость и всякое доверие общества

Назначение председателя Конституционного суда на сегодняшний день не имеет никакого значения, поскольку его «неформальным руководителем» является Президент Украины Виктор Янукович, а сам КС уже давно потерял свою независимость и, фактически, самоликвидировался.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом заявил заместитель председателя партии, народный депутат Павел Петренко.

По его словам, КС полностью зависим от Администрации Президента. «И единственным фактическим, однако неформальным, руководителем КС является Президент Виктор Янукович», - считает депутат.

«После принятия целого ряда, мягко говоря, сомнительных решений, которые принимались с 2010 года, в том числе – относительно возобновления редакции Конституции, лишения льгот целого ряда категорий незащищенных граждан, - этот КС себя полностью дискредитировал. И на сегодняшний день Конституционный суд является обычным подразделением Администрации Президента», - отметил Петренко.

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За последнее время КС в нынешнем составе фактически не проводил ни одного публичного слушания, отметил депутат. «Все слушания проводятся в письменном порядке – без вызова сторон и без приглашения журналистов. Это говорит об абсолютной зависимости этого органа и непрофессиональности», - подчеркнул он.

По словам Петренко, в настоящее время нет никакого доверия общества к КС как к органу, который призван толковать, разъяснять, обеспечивать и гарантировать соблюдение Конституции Украины.

«Именно поэтому необходимо ликвидировать КС и передать его функции Верховному суду, который действительно будет формироваться на принципах независимости и профессиональных качеств судейского корпуса. И эта практика является абсолютно нормальной в большинстве стран мира, где верховные суды выполняют функции конституционного судопроизводства», - убежден Петренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, на заседании КС председателем Конституционного суда Украины был избран судья Вячеслав Овчаренко.

Избрание нового председателя Суда состоялось в связи с завершением трехлетнего срока полномочий Анатолия Головина, избранного председателем Конституционного суда Украины в июле 2010 года.

***Вячеслав Овчаренко родился 16 июля 1957 года в г. Енакиево Донецкой области.

Работал судьей Енакиевского городского суда, заместителем Кировского межрайонного прокурора г. Енакиево. Был председателем Енакиевского городского суда.

В августе 2006 года Овчаренко был назначен Верховной Радой Украины судьей Конституционного суда Украины.