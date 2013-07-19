Назначены 18 начальников морских портов (список)
Министерство инфраструктуры Украины назначило начальников 18 морских портов, которые до сих пор являлись исполняющими обязанности начальников.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, начальником морского порта является руководитель администрации соответствующего морского порта.
В соответствии с принятыми ведомством приказами от 16 июля 2013 года, назначены начальники следующих морских портов:
Бердянского - Вячеслав Резников;
Белгород-Днестровского - Алексей Хайменов;
Евпаторийского - Евгений Пятачов;
Измаильского - Николай Ильин;
Ильичевского - Алексей Кошелев;
Керченского - Алексей Шацких;
Мариупольского - Алексей Росинский;
Николаевского - Василий Иванчук;
Одесского - Михаил Соколов;
специализированного морского порта «Октябрьск» - Андрей Егоров;
Ренийского - Сергей Строя;
Севастопольского - Сергей Тараканов;
Скадовского - Олег Проточенко;
Усть-Дунайского - Владимир Коровин;
Феодосийского - Анатолий Мазило;
Херсонского - Сергей Игнатенко;
порта «Южный» - Максим Широков;
Ялтинского - Александр Котовский.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации государственных предприятий морского транспорта и образовании государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). АМПУ была создана 14 июня 2013 года.
Создание Администрации морских портов Украины предусмотрено Законом «О морских портах Украины», подписанном Президентом 8 июня 2012 года.
Министерство инфраструктуры Украины утвердило руководящий состав АМПУ и его 19 филиалов, назначив исполняющих обязанности начальников филиалов.
Начальником АМПУ назначен начальник Одесского морского торгового порта Юрий Васьков.