В Житомирской области рэкетиры терроризировали заготовителей черники

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с органами внутренних дел разоблачили и пресекли противоправную деятельность группировки из 5 злоумышленников, которая занималась вымогательством имущества у местных сезонных заготовителей лесных ягод.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы УСБУ Украины в Житомирской области Ирина Мартынюк, применяя физическое и психологическое давление, угрожая расправой и уничтожением имущества, правонарушители требовали у местных частных предпринимателей-заготовителей черники имущество и вынуждали их реализовывать указанному ими предпринимателю лесные ягоды по существенно заниженным ценам.

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Ситуация, сложившаяся вокруг сезонной заготовки лесных ягод в Барановском и Романовском районах Житомирской области, вызвала значительное общественное напряжение и возмущение местного населения.

Как установили оперативники, группу вымогателей организовали 22-летний ранее судимый за подделку документов частный предприниматель из Барановки и 33-летний трижды судимый за кражу, разбой и незаконное хранение наркотиков житель Новоград-Волынского. В состав группировки входили еще три официально нигде не работающих жителя тех же районных центров Житомирской области.

В результате спецоперации при проведении следственных действий 17 июля сотрудники СБУ задержали членов группировки в рамках зарегистрированного следователями УСБУ уголовного производства по ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), открытого 9 июля этого года.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания УМВД Украины в Житомирской области. Досудебное расследование продолжается.