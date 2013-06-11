На Донетчину возвращается рэкет времен 90-х (видео)

Банда молодчиков выслеживала успешных предпринимателей и где угрозами, а где благодаря непрозрачным намекам требовала с них деньги, сообщает ТСН.

Зато предпринимателям предлагали "крышу" и решения любых проблем. Сейчас 32-летний дальнобойщик Олег вздохнул с облегчением: четверо бандитов, которые несколько месяцев держали его семью в страхе, теперь за решеткой.

Молодчики требовали с него ежемесячную дань, а в случае отказа угрожали отобрать бизнес и расправиться с семьей.

Аппетиты бандитов росли с каждым разом. Чтобы рассчитаться с ними, запуганному предпринимателю даже пришлось взять кредит в банке. "Они с меня требовали сегодня 8 тыс. долларов." За что? "Я им задал вопрос. Но они мне ничего не объясняли - просто применяли физическую силу", - говорит мужчина.

Рекетиры настолько запугали семью Олега, что жена боялась выходить с детьми на улицу. Терпение предпринимателя лопнуло, и он с риском для себя обратился в милицию. Оперативники сразу разработали план захвата преступников. Всех четырех "рэкетиров" задержали.

Меру пресечения суд выбирал для каждого злоумышленника отдельно - чтобы они не имели возможности общаться. Хотя все на суде свою вину отрицали. Адвокат требовал отпустить задержанных под залог. Судья отказал, чтобы преступники не смогли расправиться с предпринимателями. По вымогательство бандитам грозит до 7 лет заключения.