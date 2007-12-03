Чтобы объединить небо над Украиной и Евросоюзом, нужно три года

Украина рассчитывает подписать соглашение с Европейским Союзом о Совместном авиационном пространстве до 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН. об этом сообщил глава Госавиаадминистрации Украины Анатолий КОЛЕСНИК сегодня на пресс-конференции по результатам проведения первого раунда переговоров относительно создания совместного авиационного пространства.

«Сегодня начались переговоры, к которым мы шли с 2005 года. Это поступательный процесс, рассчитан он не менее чем на три года», - сказал он.

По словам А.КОЛЕСНИКА, при этом поступательный процесс будет разбит на три этапа, и на каждом этапе будут осуществляться определенные процедуры. В частности, Украина должна привести свое законодательство к нормам ЕС. Самое главное, что необходимо сделать, отметил он, это принять новую редакцию Воздушного кодекса. Как сообщил А.КОЛЕСНИК, это планируется осуществить уже в 2008 году.

Он также отметил, что соглашение предусматривает совершенно другой подход к безопасности полетов, к регулированию воздушного движения, повышается требовательность к эксплуатантам, к аэропортам, к обслуживанию пассажиров.

По словам А.КОЛЕСНИКА, в течение трех лет, в ходе которых предусматривается подойти к созданию единого авиационного пространства, украинские авиакомпании успеют подготовиться, в связи с чем будут конкурентоспособными. Основные украинские перевозчики уже готовы к конкурентной борьбе, отметил он. При этом А.КОЛЕСНИК назвал компании МАУ и «АэроСвит».

А.КОЛЕСНИК подчеркнул, что в переговорах о создании единого авиапространства будут также принимать участие авиаперевозчики, представители авиапортов и авиационной промышленности. По его словам, «чем больше участников на рынке, тем дешевле билет».

В свою очередь представитель Генерального директората по энергетике и транспорту Еврокомиссии Оливье ОНИДИ отметил, что соглашение предусматривает улучшение ситуации на авиационном рынке, и предоставит авиакомпаниям больший потенциал к росту.

«Мы будем следовать одинаковым правилам в авиации, совместно будем переходить к лучшим стандартам», - сказал О.ОНИДИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, в Министерстве транспорта и связи Украины начался первый раунд переговоров с Европейским Союзом относительно заключения Соглашения между Украиной и ЕС о Совместном авиационном пространстве.

В декабре 2006 года Европейская комиссия получила мандат на начало переговоров с Украиной о создании единого авиационного пространства.

Ранее европейские авиакомпании из категории так называемых "дешевых авиалиний" заявляли, что откроют рейсы в Украину только после того, как Киев присоединится к общему авиационному пространству с ЕС. Вместе с тем, украинские компании опасались создания единого авиапространства.

По словам президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ, от создания единого рынка в сфере авиации выигрывают и Украина, и ЕС. Кроме этого, существенные преимущества получат представители авиационной промышленности и пассажиры, но сначала Украина должна привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими стандартами и реализовать большую часть европейских законодательных актов относительно авиации.

Следующим шагом станет настоящая интеграция украинской авиации в соответствующие европейские авиаструктуры.

В Европе считают, что Украина - важный партнер для Брюсселя, поскольку имеет собственное производство самолетов и большой туристический потенциал.

Соглашение с Киевом об "открытом небе" станет следующим этапом на пути создания единого авиационного пространства между ЕС и его соседями. Этой цели Брюссель стремится достичь до 2010 года.