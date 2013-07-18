Каждая пятая игрушка в Украине не отвечает нормам безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабмине сообщил председатель Госпотребинспекции Сергей Орехов.

«Было проверено более 100 тыс. игрушек на сумму 6 млн грн. Из них забраковано 20 тыс. штук на сумму 700 тыс. грн», - сказал он.

Орехов сообщил, что игрушки с нарушениями норм безопасности не попадут на украинский рынок, а их владельцы были оштрафованы более чем на 1 млн грн.

При этом Орехов сообщил, что новый технический регламент безопасности игрушек по нормам Европейского Союза, утвержденный Кабинетом министров 15 июля, позволит ограничить поступление некачественных игрушек на рынок Украины.

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«Принятие нового технического регламента по детским игрушкам ограничит поступление на украинский рынок некачественных детских игрушек, потому что требования уже по новому техническому регламенту приведены в соответствие с европейскими стандартами. Это даст положительный результат в ближайшее время», - сказал Орехов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил технический регламент безопасности детских игрушек согласно норм, действующим в странах Европейского Союза.

В Минэкономразвития отмечают, что в новой редакции регламента максимально конкретизированы физические, химические, пожарные и гигиенические требования к игрушкам.