Налоговики перехватили крупную партию виноматериалов

В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операции «Акциз» крымские налоговики задержали крупную партию виноматериалов, которая предварительно оценена в 778 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК, в Джанкое был задержали автомобиль КамАЗ с прицепом-цистерной, который перевозил груз необработанного купажа коньяка в количестве 12 тысяч литров. Через некоторое время на трассе Джанкой – Красноперекопск сотрудники налоговой милиции задержали 3 грузовика с цистернами, перевозившими в общей сложности около 92 тысяч литров виноматериала шампанского.

Документы на данные партии купажа коньяка и виноматериалов, согласно которым груз от одного из крымских сельскохозяйственных предприятий направлялся в адрес производителей алкоголя Крыма и Украины, вызвали у налоговиков сомнение в подлинности. Груз изъят и находится под круглосуточной охраной.