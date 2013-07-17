На трассе Киев-Одесса столкнулись три автомобиля: 4 погибших, 6 пострадавших
09:40, 17 июля 2013Общество
5227 0
В Киевской области в дорожно-транспортном происшествии погибли 4 человека, из них двое детей, и пострадали 6 человек.
В ДТП погибли дети
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, это произошло вчера вблизи с. Чупира Белоцерковского района на трассе Киев-Одесса. Столкнулись три легковых автомобиля.
По теме: Страшное ДТП в Харькове: легковушка вылетела на тротуар, сбив трех человек
«Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека (из них двое детей) и пострадали 6 человек, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу г. Белая Церковь», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter