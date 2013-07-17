На трассе Киев-Одесса столкнулись три автомобиля: 4 погибших, 6 пострадавших

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, это произошло вчера вблизи с. Чупира Белоцерковского района на трассе Киев-Одесса. Столкнулись три легковых автомобиля.

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«Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека (из них двое детей) и пострадали 6 человек, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу г. Белая Церковь», - говорится в сообщении.