Минфин может предложить парламенту пересмотреть бюджет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«Есть непростая ситуация с обеспечением выполнения госбюджета. Поэтому по результатам девяти месяцев будут приняты соответствующие правительственные решения и направлены в парламент на пересмотр именно такого показателя», - сказала Пахачук.

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Как сообщал УНИАН, ранее Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год. «Завершается первое полугодие. Хотел бы, чтобы по первому полугодию мы рассмотрели бюджет на второе полугодие и внесли коррективы – желательно в сторону увеличения. Это такое пожелание», - сказал глава государства.

Министр финансов Юрий Колобов также заявлял, что пересмотр бюджета возможен по итогам первого полугодия.

По оперативным данным, в январе-июне 2013 года в сводный бюджет поступило 204,3 млрд грн платежей, что на 1,7 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года.

Напомним, 16 июля директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Татьяна Сысоева сообщила, что дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года увеличился в три раза - до 22,5 млрд грн против показателя в 6,7 млрд грн за первое полугодие 2012 года.

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«По итогам первого полугодия доходы общего фонда госбюджета составили 142 млрд грн, рост по сравнению с первым полугодием прошлого года составил 1,1 млрд грн, или 0,8%. Возмещено НДС на 27,5 млрд грн, что на 4,5 млрд грн, или 19%, больше прошлого года. Дефицит госбюджета меньше запланированного - 22,5 млрд грн», - сказала Сысоева.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.