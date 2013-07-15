В Днепропетровской области найден инкассаторский автомобиль с двумя погибшими.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Алексей Щербатов.

В частности, по его словам, сегодня около 13-и часов в милицию поступило сообщение о том, что на трассе Кировоград-Запорожье в Апостоловском районе Днепропетровской области обнаружен брошенный инкассаторский автомобиль, в котором найдены мертвыми инкассатор и водитель.

По теме: В Николаеве милиция ищет третьего грабителя инкассаторов (видео)

По данным Щербатова, с места трагедии исчез второй вооруженный инкассатор.

Также из инкассаторского автомобиля исчезло почти 500 тыс. грн.

В настоящее время принимаются меры для розыска исчезнувшего инкассатора.

На место происшествия выехало руководство правоохранительных органов области.