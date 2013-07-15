Найден инкассаторский автомобиль с двумя погибшими
В Днепропетровской области из инкассаторского автомобиля исчезло почти 500 тыс. грн.
В Днепропетровской области найден инкассаторский автомобиль с двумя погибшими.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Алексей Щербатов.
В частности, по его словам, сегодня около 13-и часов в милицию поступило сообщение о том, что на трассе Кировоград-Запорожье в Апостоловском районе Днепропетровской области обнаружен брошенный инкассаторский автомобиль, в котором найдены мертвыми инкассатор и водитель.
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По данным Щербатова, с места трагедии исчез второй вооруженный инкассатор.
Также из инкассаторского автомобиля исчезло почти 500 тыс. грн.
В настоящее время принимаются меры для розыска исчезнувшего инкассатора.
На место происшествия выехало руководство правоохранительных органов области.