Польские железнодорожники ищут как привлечь пассажиров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Билеты в семейном купе в первую очередь будут предоставлены для пассажиров, которые едут с детьми до 4 лет. Кроме этого, родители смогут забрать в поезд детскую коляску, за которую с марта 2013 года перевозчик не берет дополнительную плату», - отметили в компании.

Пресс-служба сообщает, что на ряде железнодорожных вокзалов, в частности, в Варшаве и Вроцлаве оборудованы специальные комнаты, где родители могут поменять маленьким детям подгузники.

PKP Intercity также напоминает, что во всех ее поездах, где есть рестораны, все родители могут бесплатно подогреть еду для детей, получить кипяток или продезинфицировать бутылки для малышей.

Кроме того, в поездах, курсирующих на польское побережье Балтийского моря и в Закопане в польских горах, есть специальные вагоны «Зона маленького путешественника», которые представляют собой игровую площадку.

«В вагонах есть приспособления для замены подгузников, в коридоре специальные места для детских колясок и большего багажа. В "Зоне малого путешественника" есть удобные подушки, игрушки, таблицы для рисования и разные журналы и разрисовки", - отмечает пресс-секретарь PKP Intercity Сюзана Шоповска.

"Это зона показывает, что место в поезде может быть использовано для прекрасной игры при сохранении комфорта езды для всех пассажиров", - добавила она.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в государственный холдинг РКР, которые польские власти создали в 2001 году для реструктуризации и подготовки к приватизации входящих в него железнодорожных компаний. Компания с учетом протяженности трасс остается крупнейшим перевозчиком в 38-ми миллионной Польше, но ее доля в 2012 году сократилась до 44% с 45,5% в 2011 году. В прошлом году компания перевезла более 30 млн пассажиров, получив около 3 млн долл. убытков.