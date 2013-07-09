С октября подорожают билеты на поезда

Министерство инфраструктуры Украины с 1 октября 2013 года повышает стоимость проезда пассажиров поездами во внутреннем сообщении: в общих и плацкартных вагонах – на 10% , в купейных вагонах - на 21%.

Об этом говорится в приказе Министерства инфраструктуры Украины №413, размещенном на сайте Верховной Рады Украины.

Документом введена новая категория поездов "Ночной экспресс" с коэффициентом стоимости проезда 1,2.

Согласно приказу, тарифы на пассажирские перевозки в вагонах поездов “Интерсити” и “Интерсити+” останутся без изменений.

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Приказ вступает в силу после официальной публикации в газете «Голос Украины».