С октября подорожают билеты на поезда
15:42, 09 июля 2013Общество
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Мининфраструктуры повышает с октября стоимость проезда в плацкарте на 10%, в купе – на 21%.
Владимир Козак подписал приказ
Министерство инфраструктуры Украины с 1 октября 2013 года повышает стоимость проезда пассажиров поездами во внутреннем сообщении: в общих и плацкартных вагонах – на 10% , в купейных вагонах - на 21%.
Об этом говорится в приказе Министерства инфраструктуры Украины №413, размещенном на сайте Верховной Рады Украины.
Документом введена новая категория поездов "Ночной экспресс" с коэффициентом стоимости проезда 1,2.
Согласно приказу, тарифы на пассажирские перевозки в вагонах поездов “Интерсити” и “Интерсити+” останутся без изменений.
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Приказ вступает в силу после официальной публикации в газете «Голос Украины».
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