Нафтогаз потратит 250 тысяч долларов на американских юристов
«Нафтогаз» направит 250 тыс. долл. на представление своих интересов в Стокгольмском арбитраже.
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатит 250 тыс. долл. американской юридической компании White&Case LLP за представление своих интересов в Апелляционном суде Свеа (Стокгольм, Швеция).
Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».
«Нафтогаз Украины» не сообщает о том, по каким вопросам американская юридическая компания будет представлять ее интересы.
Согласно сообщению, White&Case LLP будет обслуживать «Нафтогаз» до конца 2013 года.
Дата акцепта — 15 июля 2013 года.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.