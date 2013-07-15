Нафтогаз потратит 250 тысяч долларов на американских юристов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатит 250 тыс. долл. американской юридической компании White&Case LLP за представление своих интересов в Апелляционном суде Свеа (Стокгольм, Швеция).

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

«Нафтогаз Украины» не сообщает о том, по каким вопросам американская юридическая компания будет представлять ее интересы.

Согласно сообщению, White&Case LLP будет обслуживать «Нафтогаз» до конца 2013 года.

Дата акцепта — 15 июля 2013 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.