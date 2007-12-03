Погода на 4-13 декабря (дождь, грозы, снег, мороз, +15°)

4 декабря на территории Украины будет облачно с прояснениями. В Украине, кроме восточных областей и Крыма, пройдут дожди, в западных и северных областях местами с мокрым снегом, на юге днем с грозами; в северных областях, ночью и в Карпатах, а днем также и в центральных, Одесской и Николаевской областях местами сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западной части Украины на дорогах местами гололедица, в Карпатах метели, налипание мокрого снега. Ветер южный, в западной половине с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в восточной половине до 24 м/с, ночью на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла, в южной части местами ночью 3-8° тепла, днем 8-11°, в Крыму до 15° тепла.

5-6 декабря будет облачно с прояснениями. В южной части осадки, преимущественно в виде дождя (5 декабря местами сильные). Температура ночью 1-6° тепла, на побережье Крыма до 9° тепла; днем 5 декабря 6-11°, в Крыму до 15°, 6 декабря снижение на 2-4°. На остальной территории временами осадки в виде мокрого снега и дождя, лишь в восточных, 5 декабря и в западных областях без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла (в восточных, 6 декабря и в западных областях местами 3-5° мороза), днем 0-5° тепла. В восточной части местами туман, в западных и северных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, в восточных областях, на юге Левобережья и в Крыму восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

7-8 декабря в южной части, а днем 8 декабря и на крайнем западе страны временами пройдет мокрый снег и дождь, на остальной территории местами небольшие осадки. Температура в южной части ночью 0-6° тепла, днем 3-9° тепла; на остальной территории ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, 8 декабря в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

9-13 декабря временами ожидается небольшой и умеренный мокрый снег и дождь, лишь 9 декабря в Украине, 10 декабря в центральных, восточных областях и южной части, 11 декабря в Крыму, Приазовье и на востоке страны преимущественно без осадков. Температура в южной части существенно не изменится; на остальной территории ночью 9-10 декабря 1-7° мороза, 11-13 декабря от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-7° тепла.

В г. Киеве и области 4 декабря будет облачно с прояснениями, дождь, местами с мокрым снегом, ночью и утром местами сильные осадки. Ветер южный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла; по области ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла.

5-6 декабря сохранится облачная с прояснениями погода, временами небольшие, ночью 5 декабря умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя (днем 6 декабря без существенных осадков). На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

7-8 декабря местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.