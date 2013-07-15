МВД: У николаевских грабителей мог быть свой человек в Укрпочте

Сейчас в службе проверяют всех сотрудников на предмет родственных или иных связей с налетчиками, сообщают Вести.

"Скажите, откуда обычные люди знают маршрут передвижения инкассаторской машины почтовиков? Откуда они знают, какую сумму они везут, везут ли вообще деньги", - сказала Ольга Передеренко, начальник пресс-службы УВД Николаевской области.

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"В этом случае, очевидно, налетчики в точности владели маршрутом передвижения, детально разработали план нападения. Были в масках, с переделанными под огнестрельное газо-травматическим оружием", - добавила она

В управлении СБУ области также говорят на условиях анонимности, что кто-то «слил» грабителям маршрут передвижения «ГАЗели», поскольку они точно знали, что там будет несколько миллионов, а машина - плохо защищена от пуль.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве совершено вооруженное нападение на инкассаторское авто: двое нападавших и один из инкассаторов убиты.

Позже в деле о нападении на инкассаторов появилось четвертое убийство – под Зайчевским нашли тело таксиста с простреленной головой.

Следственным отделением Ленинского РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области было начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).