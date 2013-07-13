В Киеве жители Березняков снесли ограду стройки на месте сквера (фото, видео)

Как передает Сегодня, сегодня на месте незаконной стройки, где планируют возвести очередной ТРЦ, они начали ломать строительный забор и ворота.

В частности, в ходе акции люди попытались пройти на территорию сквера, который огражден железобетонным забором. Однако их не пустили. Люди начали ломать ворота. Позже их совсем демонтировали.

Протестующие требуют остановить уничтожение сквера, не допустить строительства супермаркета и вернуть сквер киевской общественности.

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Люди не расходятся с места событий. В сквере планируют организовать постоянное дежурство и блокирование ворот, чтобы туда не проехала тяжелая техника.

Вместе с тем представитель компании-заказчика стройки на Березняках в Киеве Виталий Мацелюх говорит, что для строительства есть все необходимые документы.

«Все документы у нас есть. Сделаем аллею, пересадим небольшие деревья во дворы. Мы даже согласны сделать ремонты в запущенных подъездах», - сказал Мацелюх.

В КГГА также говорят, что все законно. «Землеотвод был в 2002 году, земля в аренде на 25 лет. Мы уже пытались его отменить, но депутаты Киеврады не проголосовали», - сказал замглавы КГГА Михаил Кучук.