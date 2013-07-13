В Черкасской области погиб милиционер. Коллеги вышли на акцию протеста

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, это произошло 12 июля.

По данным УСО, виновник в смерти правоохранителя ранее подозревался в преступлениях против собственности, в частности, ему были выдвинуты подозрения в совершении кражи.

В связи с этим он был приглашен в горотдел милиции для дачи объяснений по этому поводу. Мужчина прибыл в установленное время, поговорил со следователем, после чего был отпущен домой, отмечается в сообщении.

На следующий день ему было предложено вновь явиться в милицию для дачи показаний, но он не пришел, а также не отвечал на звонки правоохранителей и даже родных, сообщили в МВД.

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В то же время через три дня брат подозреваемого прибыл к правоохранителям с заявлением о его исчезновении и объяснил, что тот ушел из дома и до сих пор о нем ничего неизвестно, отмечается в сообщении.

На основании заявления родственника информация об исчезновении мужчины была внесена в Единый реестр досудебных расследований и зарегистрировано уголовное производство.

Спустя некоторое время правоохранителям стало известно местонахождение этого человека. Для выяснения всех обстоятельств дела туда выехал наряд милиции.

«Не ожидая сопротивления от разыскиваемого, правоохранители выехали без оружия. При попытке подойти к мужчине, тот бросился на одного из милиционеров с ножом и нанес ему несколько ударов. Раны оказались не совместимыми с жизнью», - сообщили в МВД.

После этого мужчина, понимая, что ему не избежать ответственности, скрылся с места преступления и впоследствии покончил жизнь самоубийством, говорится в сообщении.

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Позже в СМИ появилась информация, что личный состав городского управления милиции и родственники милиционеров перекрыли трассу Киев-Черкассы и центральную улицу города в знак протеста против нарушения прокуратурой дела о превышении служебных полномочий.

Однако затем в ГПУ опровергли данную информацию, пояснив, что поводом для акции было желание обратить внимание государственных органов на незащищенность сотрудников правоохранительных органов, как в социальном плане, так и при исполнении служебных обязанностей, и трассу не перекрывали.

Также в прокуратуре сообщили, что следственное управление прокуратуры Черкасской области закрыло уголовное производство по факту возможных превышений служебных полномочий работниками Смелянского городского отдела УМВД Украины в Черкасской области во время задержания местного жителя.

"В ходе расследования установлено, что работники милиции действовали в соответствии с требованиями действующего законодательства", - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, следственное управление прокуратуры области зарегистрировало и расследует уголовное производство по ст. 348 УК Украины (убийство сотрудника правоохранительных органов).