На форуме сотрудников МВД появились призывы стрелять в пикетчиков

Призывы открывать огонь по протестующим появились на форуме вчера вечером в ветке, посвященной штурму Святошинского РОВД. В ходе дискуссии несколько пользователей высказали мнение, что в таких случаях милиции нужно открывать огонь по нападающим.

Так, пользователь oleg orenda написал: "Пока милиция не заставит себя уважать(бояться)и не откроет огонь на поражение при попытках штурма, делов не будет".

Другой юзер под ником Фелікс заявил, что "Мне все равно, я себя уважать должен, если дикие приматы с меня начнут погоны срывать или газом травить я включу кофеварку и всем раздам по зернышку. Лучше умереть стоя чем жить на коленях!".

Также он призвал "пресечь" подобные акции, чтобы потом не "украшать фонари".

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"Я думаю что вы до конца не осознаете что надвигается и какие это силы на самом деле. Когда еще было что-то подобное вспомните? Если сейчас не пресечь будем потом фонари украшать. Поэтому уверен что в этот не простой для общества момент, нужно действовать принципиально и со всей строгостью, не оглядываясь на всякую либеральную болтовню".

По регистрационным данным, первый из них является рядовым спецподразделения Беркут из Киева, второй - младший сержант из Днепропетровска, но в графе "служба" у него стоит "гражданский".

Примечательно, что оба пользователя имеют небольшой стаж на форуме - 10 и 35 сообщений соответственно. Фелікс был зарегистрирован на форуме только вчера.

В то же время, хотя самые радикальные высказывания пользователя и вызвали негативную оценку модератора, усомнившегося в опытности автора поста, в дальнейшем тот же модератор высказал довольно нейтральную оценку таких призывов.

"Неужели Вы не понимаете что Вам НЕ ДАДУТ ничего пресечь и действовать жестко пока люди не начнут штурмовать не РОВД, а Межигорье. Ибо на проблемы милиции правителям плевать с высокой колокольни пока лично их жареный петух не начнет клевать...", - написал пользователь Oboroten365p2.