Кабмин назначил антикоррупционного уполномоченного

Соответствующее распоряжение Кабмина от 11 июля размещено на сайте правительства.

Напомним, до февраля 2011 г. Богдан был заместителем министра Кабинета министров - уполномоченным по вопросам антикоррупционной полититки. В феврале 2011 г. должность была ликвидирована.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 6 июня 2013 г. подписал Закон № 224-VІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации государственной антикоррупционной политики», принятый парламентом 14 мая.