Жители Тернополя подарили руководству города моток скотча

Как передает корреспондент УНИАН, скотч после своего выступления демонстративно оставил на трибуне организатор акции протеста Андрей Любецкий, которому как представителю пикетировщиков таки дали возможность высказаться в присутствии депутатов после завершения сессии городского совета. При этом он держал в руках плакат с надписью «Мэр, не закрывай нам рот».

«Такое впечатление, что мы идем к тоталитарному режиму. Зная, что мы хотим обсудить проблемы горожан, нам запрещают это делать по иску исполкома. Поэтому по случаю сегодняшнего праздника мы принесли городскому совету подарок», – сказал Любецкий, сняв с руки моток темного скотча и со всей силой ударив им о трибуну.

В ответ городской голова Тернополя Сергей Надал предложил Любецкому всех людей, которые хотели прийти сегодня на пикет, привести к нему на личный прием в понедельник на 14 часов.

«Давайте все вопросы обсуждать в рабочем режиме, а не устраивать дешевый пиар», – сказал городской голова.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, под стенами городского совета около 50 человек повели молчаливую акцию протеста, держа в руках листки с надписью «Молчу». Правоохранителям, которые подошли к людям, зачитали решение суда и предложили освободить территорию, пикетировщики сказали, что они пришли слушать сессию, которая транслируется по громкоговорителю.

Предварительно они подали заявку на проведение пикета, чтобы выразить свой протест против плотной застройки центра Тернополя, против закрепления земель гаражного кооператива «Аляска-авто» за другой структурой и других проблем.

Однако накануне суд по иску исполкома запретил людям провести мирное собрание под стенами мэрии.