В тернопольской милиции создали группу на случай конфликтов с населением

Как сообщил УНИАН заместитель начальника областного управления милиции, начальник милиции общественной безопасности Василий Облещук, группу создали на минувшей неделе после событий во Врадиевке, где работники райотдела изнасиловали местную жительницу.

«В состав группы входят психолог, следователь и кадровый работник. Группа оперативно выезжает на резонансные события, особенно те, где есть конфликт между властными структурами или работниками милиции и гражданами, чтобы предотвратить агрессивные проявления и беспорядки. Потому что сейчас разная реакция: где-то не так подошел, что-то не так сказал. А между правоохранителями и гражданами должно быть понимание, потому что все мы живем в нашей области, и нам еще здесь долго жить и вместе работать», – сказал Облещук.

По его словам, группа действует круглосуточно, ее создание является инициативой областного управления милиции.

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Он добавил, что после событий в Николаевской области жители области порой стали агрессивнее реагировать на правоохранителей, хотя такая реакция не носит массовый характер.

«Сейчас люди стали более придирчиво реагировать на те события, где задействован инспектор ГАИ, участковый инспектор, следователь. Даже вполне законное требование работника правоохранительных органов может повлечь неадекватную реакцию. Но это – единичные случаи. В оперативном плане не стало сложнее. Все, как и было», – заверил Облещук.