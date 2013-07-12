Cейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию геноцидом

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, поправку в этом деле поддержали лишь 212 голосов депутатов из 231 необходимых для ее принятия. Против проголосовали 222 депутата из 437, принявших участие в голосование и трое воздержались.

Сейм Польши также не поддержал поправку, которой часть депутатов хотели установить 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии, мученичества кресовян. За нее проголосовали 178 депутатов, против - 259 депутатов.

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Представитель РО Роберт Тишкевич, представлявший компромиссный вариант заявления относительно Волынской трагедии, отметил, что комиссия решила отказаться от установления этого дня Днем памяти кресовян из-за того, что в действительности кресовяне пострадали не только на Волыни.

Он напомнил, что многие поляки, проживавшие на так называемых кресах, пострадали от Советского союза, который напал на Польшу 17 сентября 1939 года.

Перед голосованием перед депутатами Сейма выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который призвал "не обострять" позицию в вопросе Волынской трагедии, напомнив, что 5 лет тому назад польский парламент уже признавал те события "этнической чисткой".

Он подчеркивал, что с тех пор в действительности ничего не изменилось и обращал внимание, что более "острая формулировка" негативно повлияет на перспективы европейской интеграции Украины.

"Есть силы, которые иначе, чем мы (поляки) смотрим на направление, в котором Украина должна интегрироваться, которые сейчас активно действуют, чтобы Украина интегрировалась в другом направлении", - сказал Сикорский, обращаясь к депутатам и призывая не создавать препятствий на пути для присоединения Украины к Евросоюзу.

Министр призвал сдержать эмоции и подумать о будущем, а также процитировал слова экс-президента Польши Леха Качинского: "Мы не сможем изменить прошлого, но можем сделать так, чтобы оно не определяло нашего будущего".

Выступление Сикорского остро раскритиковали представители оппозиционных партий, которые назвали необоснованной привязку заявления о Волынской трагедии с европейской интеграцией Украины.

"То, что мы услышали, это скандал", - заявил представитель "Союза левых демократов" Томаш Каминский.

Ряд депутатов во время выступлений также заявляли, что почти 150 депутатов украинского парламента - большинство из которых из украинской Партии регионов - призвали Сейм Польши признать те события "геноцидом".