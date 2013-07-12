Евродепутат: Скандал с заявлением о «геноциде» говорит о деградации государства

Об этом он сказал польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Коваль, ранее работавший заместителем министра иностранных дел Польши, который был одним из близких сотрудников Экс-президента Леха Качинского, назвал несерьезной дискуссию, которая сейчас ведется в польском Сейме по поводу заявления по Волынской трагедии.

"Торги за слова ведут к тому, что все мероприятие стало несерьезным и подменяется конкуренцией, какая из политических партий выигрет эти торги", - сказал он.

"У меня в голове не вмещается, чтобы в таком деле делать такой скандал. Эта ситуация свидетельствует о деградации государства...", - прибавил Коваль.

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Евродепутат высказал мнение, что правда о Волынской трагедии сейчас больше нужна украинцам, чем полякам, которым необходимо "созреть до принятия ответственности".

Коваль отметил, что это преступление должно быть осуждено.

"(Однако) это все не должно делаться вопреки, или против украинцев, но вместе с украинцами. Может, перестанем воспитывать весь мир и убеждать всех, что только наша версия истории правдива?", - сказал он.

Евродепутат также заметил, что знает многих украинцев, которые изменили свое отношение к Волынской трагедии, отметив, что это произошло после дискуссии и собственного переосмысления, а не под влиянием заявлений польского Сейма.

Как сообщал УНИАН, сегодня главная законодательная палата польского парламента, Сейм, планирует принять специальное заявление к 70-й годовщине Волынской трагедии, являющейся самым кровавым конфликтом в общей истории поляков и украинцев.

Большинство политических партий, представленных в Сейме, кроме партии власти "Гражданская платформа" РО и "Руха паликота" (вместе имеют 242 из 460 депутатов), выступают за то, чтобы назвать те события "геноцидом" и установить 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии.

В то же время им не хватает по меньшей мере 33 голосов для того, чтобы такие поправки были приняты и надеются, что их поддержит часть депутатов РО.