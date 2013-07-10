Пятерых милиционеров, пытавших парня в отделении, уволили из органов

В Сокирянском районном отделе милиции Черновицкой области уволили пятерых сотрудников милиции, подозреваемых в избиении 19-летнего парня во время допроса.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления кадрового обеспечения УМВД Украины в Черновицкой области полковник Владимир Мацьо.

По его словам, 19 и 20 июня 2013 в Сокирянский районного отдела милиции пригласили жителя села Белоусовка по поводу кражи, которая имела место в этом селе 18 июня. Парень давал правоохранителям объяснения.

А 20 июня 2013 в этот же отдел поступило устное обращение его матери относительно неправомерных действий работников милиции и избиение сына.

По словам Владимира Мацьо, почти одновременно в прокуратуру района поступило аналогичное письменное заявление самого парня, который внесли в Единый реестр досудебного расследования. Открыли уголовное производство и начали следствие прокуратурой.

Прокуратура направила в УМВД в области поручение о проведении служебного расследования. Его провели и завершили 3 июля. Согласно заключению расследования, пятеро сотрудников милиции подлежали увольнению за дискредитацию звания рядового и начальственного состава ОВД и нарушение ряда ведомственных приказов.

9 июля начальник УМВД в Черновицкой области Александр Демидов подписал смотровой приказ и приказ по личному составу, которым указанных милиционеров уволили из органов внутренних дел. Кроме того, наказали руководителей и ряд работников районной милиции.

«Выводы и копии приказов направлены в прокуратуру области, где ведется уголовное производство», - добавил В.Мацьо.

Как сообщал УНИАН, в Сокирянском РОВД Черновицкой области жестоко избили 19-летнего парня, выбивая у него дознания. Об этом 10 июля заявила мать пострадавшего парня позвонив на «губернаторский мобильный телефон». Сообщение об уголовном правонарушении, предусмотренное ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины, было внесено в Единый реестр досудебных расследований.