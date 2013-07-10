В Европарламенте презентовали украинско-польско-немецкий проект для детей-сирот

Об этом на свой странице в Facebook написал народный депутат от ВО "Батькивщина" Николай Княжицкий, один из основателей проекта, передает LB.ua.

"Презентовали в Европарламенте наш украинско-польско-немецкий проект "Наши дети". Инициаторы акции - евродепутаты Ребека Хармс, Яцек Сариуш-Вольски и Александр Граф Ламбсдорф. Был посол Украины и заместитель руководителя секретариата правительства. Надеемся, что в октябре на гала-концерте детей-участников проект будут Штефан Фюле и Мартин Шульц", - написал Княжицкий.

Говоря о проекте, вице-президент Парламентской ассамблеи Евро-НЕСТ Яцек Сариуш-Вольски, выразил намерение, что центры помощи детям-сиротам и детям из кризисных семей появятся во всех странах-участницах "Восточного партнерства".

"Сейчас "Наши дети" действует только на улучшение ситуации детей, которые нуждаются в этом, но также является платформой для диалога и развития новых способов помочь детям и молодежи, которые требуют помощи", - заявил Сариуш-Вольски.

По его мнению, у проекта - большой потенциал, поскольку он наглядно демонстрирует, что восточная политика Европейского Союза касается не только сложных экономически, юридических и административных реформ, но и имеет гуманитарное содержание.

Руководитель проекта - Барбара-Мария Монгайм. Известная общественная деятельница Германии, основатель и глава правления "Немецко-Польско-Украинского Общества" (НПУО). В Киеве НПУО реализует проект для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - Центр защиты детей "Наши дети". Это модельный проект, который поддерживается правительствами Германии и Польши в рамках Восточноевропейского партнерства.