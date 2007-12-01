После взрыва на шахте им. Засядько госпитализированы 44 человека

Сегодня в результате взрыва на шахте им. Засядько в Донецке 9 горняков получили тяжелые травмы, 35 – средней тяжести, еще у 12 шахтеров диагностировано состояние легкой степени тяжести.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, все они госпитализированы.

Всего в медицинских учреждениях города в течение дня обследовано 56 горняков, находившихся в шахте в момент взрыва. Из них 44 госпитализированы - в областную больницу профзаболеваний, областную клиническую больницу им. Калинина, а также в областную травматологию. У пострадавших диагностировано отравление угарным газом и закрытые черепно-мозговые травмы.

Самому старшему из пострадавших горняков - 54 года, самому младшему – 21 год.