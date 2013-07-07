На Днепропетровщине перевернулась Mazda: травмированы пятеро детей

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 6 июля в 13.40 вблизи с. Сорочино Петриковского района водитель легкового автомобиля «Мазда» не справился с управлением на повороте, вследствие чего транспортное средство перевернулось.

В ДТП пострадали 6 человек (из них 5 детей 2002-2005 г.р.), которые с травмами средней и легкой степеней тяжести госпитализированы.