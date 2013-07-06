СМИ: В Венгрии украинский микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на дирекцию по защите от катастроф Боршод-Обоуй-Земплинской области Венгрии.

«Микроавтобус, который ехал в направлении Мишкольца, около отметки 123 км автомагистрали М3 съехал в канаву. В ДТП погибли два человека, трое тяжело травмированы», - сообщила представитель областной дирекции по защите от катастроф Андреа Гудак.

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Согласно информации представителя областной полиции Томаша Доби, водитель микроавтобуса, вероятно, уснул за рулем.

Обстоятельства ДТП изучаются. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.