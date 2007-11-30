«Укрзализныця» назначила на новогодние праздники 29 дополнительных поездов

Для удовлетворения потребностей пассажиров и обеспечения перевозок на новогодние и рождественские праздники «Укрзализныця», по состоянию на 30 ноября, назначила 29 дополнительных поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства. 11 поездов назначила Юго-западная железная дорога, 8 - Приднепровская, 5 - Одесская, 3 - Южная и по одному - Львовская и Донецкая железные дороги.

Работа по изучению спроса на наиболее популярные направления и назначение дополнительных поездов продолжается, отмечается в сообщении.

Российскими железными дорогами назначено 18 дополнительных поездов.