Мошенники отбирали у пенсионеров тюнеры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Горловского горуправления милиции, первый случай мошенничества был зафиксирован еще в апреле. Тогда неизвестный молодой человек, представившись работником фирмы по установке цифрового телевидения, подошел возле подъезда дома к жительнице Центрально-Городского района и поинтересовался исправен ли у нее недавно установленный ТВ-тюнер.

После того, как юноша проверил вынесенный ему тюнер, он якобы, установил неисправность и предложил пенсионерке услугу по ремонту тюнера. Далее заполнил документы, внеся в них неправдивые данные несуществующей фирмы, и исчез.

По словам начальника Горловского горуправления милиции Павла Панасюка, по аналогичной схеме, но в некоторых случаях компанию предприимчивому парню составлял еще один молодой человек, лишились своих тюнеров еще несколько пенсионеров. Милиционерам понадобилось время, чтобы установить личности злоумышленников, а также то, куда они сбывали имущество доверчивых граждан. Ими оказались двое местных жителей, 16 и 19 лет, которые пояснили свои поступки желанием заработать денег. Жертв они выбирали случайных, а тюнеры сбывали на рынке за 200-300 гривен.

На сегодняшний день доказана причастность криминального дуэта уже к десяти эпизодам мошенничеств и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору лиц) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Милиция же в очередной раз напоминает гражданам быть бдительными и не пускать на порог специалистов, которых не вызывали, а тем более ничего им не отдавать.