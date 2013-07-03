Председатель Верховного Суда Ливии обещает, что украинцев будут судить честно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем Верховного Суда Украины Ярославом Романюком, который выразил надежду на смягчение наказания 19 граждан Украины, которых ливийская сторона обвиняет в сотрудничестве с режимом Муаммара Каддафи.

Говоря о сегодняшнем заседании Высшего военного суда Ливии по рассмотрению апелляций граждан Украины на вынесенный им приговор, Романюк сказал: "Мы надеемся на возможность пересмотра этого строгого наказания, что, на наш взляд, продемонстрирует намерения Ливии строить демократическое государство".

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В свою очередь Даган отметил, что сегодня во время встреч с украинскими высокопоставленными должностными лицами обсуждал юридические гарантии справедливого рассмотрения дела.

"Я еще раз подтверждаю независимость юридической сферы", - подчеркнул председатель ВСУ Ливии.

"Мы внимательно отслеживаем эту ситуацию. Мы не хотим, чтобы произошла несправедливость", - прибавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 июня заседание Высшего военного суда Ливии по рассмотрению апелляций граждан Украины на вынесенный им приговор было перенесено на 3 июля.

Справка УНИАН. В июне 2012 года ливийский суд приговорил 19 украинцев к 10 годам заключения по обвинению в пособничестве режиму Каддафи. Осужденные отрицают выдвинутые им обвинения, утверждая, что прибыли в Ливию работать по контрактам в нефтяной отрасли.