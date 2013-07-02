Во Врадиевке - новая попытка атаковать райотдел милиции
17:33, 02 июля 2013Общество
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Во Врадиевке Николаевской области была предпринята новая попытка атаковать здание райотдела милиции.
Райотдел снова атакуют / Фото : reznichenko-d.livejournal.com
Как передает корреспондент УНИАН с места событий, два молодых человека попытались выломить двери в здание районного отделения милиции во Врадиевке. Их действия были сразу пресечены работниками спецподразделения “Беркут”.
На данный момент возле здания милиции собрались около 100 местных жителей, которые требуют расследования изнасилования 29-летней женщины.
К ним вышел первый заместитель прокурора Николаевской области.
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На место происшествия также прибыли народные депутаты от “Батькивщины” Роман Забзалюк и Николай Катеринчук.
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