Во Врадиевке - новая попытка атаковать райотдел милиции

Как передает корреспондент УНИАН с места событий, два молодых человека попытались выломить двери в здание районного отделения милиции во Врадиевке. Их действия были сразу пресечены работниками спецподразделения “Беркут”.

На данный момент возле здания милиции собрались около 100 местных жителей, которые требуют расследования изнасилования 29-летней женщины.

К ним вышел первый заместитель прокурора Николаевской области.

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На место происшествия также прибыли народные депутаты от “Батькивщины” Роман Забзалюк и Николай Катеринчук.