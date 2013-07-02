В Полтаве ливень затопил центральные улицы (фото)
19:28, 02 июля 2013Общество
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В Полтаве сильный дождь подтопил центральные улицы.
Центр Полтавы залил ливень / Фото: poltava.pl.ua
Как передает корреспондент УНИАН, дождем, в частности, оказалась затоплены улицы Сенная и Пушкина.
В Полтаве подтоплены центральные улицы / Фото: kolo.poltava.ua
В мэрии сообщили, что ливневые сети Полтавы строились в 60-е годы и на сильные ливни не рассчитаны. К тому же, часть из них может быть забита мусором.
В мэрии жалуются на старые стоки / Фото: kolo.poltava.ua
Два года назад на улице Сенной из-за неисправных ливневых стоков утонул автомобиль и затопило ряд домов.
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